Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчик приступил к капремонту детской школы искусств в Печорах

В Печорах начался капитальный ремонт детской школы искусств. Обновление учреждения культуры стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На ремонт выделено 58 млн рублей. В настоящее время строители проводят в помещениях демонтаж старых покрытий. Одновременно сотрудники ДШИ переезжают в места временной работы. Сейчас некоторые кружки уже размещаются на свободных площадях детского сада «Рябинка». По завершении учебного года остальные секции будут переведены в Печорскую среднюю образовательную школу № 3.

Директор Печорской школы искусств Оксана Рудакова отметила, что работы на объекте ведутся быстро и аккуратно. По словам руководителя учреждения, она постоянно на связи с подрядчиком и следит за качеством выполнения всех работ.

Проект модернизации школы искусств — двухлетний. За этот период планируется капитально отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения. Классы изобразительного искусства, музыки и хореографии, а также актовый зал и учебные кабинеты приобретут эстетичный вид и станут более эргономичными.

Печорская детская школа искусств — одна из старейших в Псковской области. В 2022 году учреждение отметило 75-летний юбилей. В настоящее время в ДШИ на разных направлениях проходят обучение почти 300 ребят.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский»
12 апреля 2023

В Новосокольниках в апреле пройдут два общегородских субботника

12 апреля 2023

Строительство водонапорной башни в Великолукском районе посетил глава района
12 апреля 2023

На 48-м году жизни умер писатель Эдуард Багиров

12 апреля 2023

Городские фонтаны запустят к 9 Мая в Великих Луках
12 апреля 2023

Подрядчик приступил к капремонту детской школы искусств в Печорах
12 апреля 2023

В Великих Луках начался сбор гуманитарной помощи для участников СВО
12 апреля 2023

Президент России назвал фильм с Юлией Пересильд уникальным

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...