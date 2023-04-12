В Новосокольниках в апреле пройдут два общегородских субботника

20:06, 12 апреля 2023, ПАИ

Общегородские субботники в Новосокольниках назначены на 14 и 28 апреля, сообщает газета «Новосокольнический край». Они пройдут во время месячника благоустройства, озеленения и санитарной очистки территории города, который продлится, согласно постановлению администрации города, с 10 апреля по 10 мая.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям рекомендовано принять активное участие в субботниках. Горожанам, проживающим в индивидуальных домах, тоже предлагается навести порядок на территории, прилегающей к домовладению.