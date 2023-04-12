Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский»

20:35, 12 апреля 2023, ПАИ

Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский».

Определена дата проведения фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский», в дар музею передали портрет Н. А. Римского-Корсакова, мобильный планетарий будет работать в музее Софьи Ковалевской и другие новости. Также зрители узнают историю редкой монеты — бородового знака, увидеть который можно на выставке «Клады великих потрясений».

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор — в среду в 23:55 и в четверг в 11:55.

В каждом выпуске ведущий Николай Полидовец представляет обзор главных событий Псковского музея-заповедника, афишу предстоящих выставок, делится подробностями важных музейных мероприятий, а экскурсоводы рассказывают об одном из уникальных экспонатов.