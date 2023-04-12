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Общество

Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский»

Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский».

Определена дата проведения фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский», в дар музею передали портрет Н. А. Римского-Корсакова, мобильный планетарий будет работать в музее Софьи Ковалевской и другие новости. Также зрители узнают историю редкой монеты — бородового знака, увидеть который можно на выставке «Клады великих потрясений».

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор — в среду в 23:55 и в четверг в 11:55.

В каждом выпуске ведущий Николай Полидовец представляет обзор главных событий Псковского музея-заповедника, афишу предстоящих выставок, делится подробностями важных музейных мероприятий, а экскурсоводы рассказывают об одном из уникальных экспонатов.

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