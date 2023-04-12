37 работодателей Псковской области объединяться на ярмарке вакансий

21:02, 12 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий объединит 37 работодателей Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» в Пскове и Великих Луках объединит 37 работодателей. Они представят около 250 вакансий для соискателей.

На ярмарке вакансий в Пскове будет презентована работа на заводе, предприятия Келлогг Рус» (владелец бренда «Любятово»). Также предприятие организует небольшую лотерею для потенциальных кандидатов.

Свои вакансии представят также «Изборск-Парк», «Почта России», «Псков-Полимер» и другие.

Отметим, что в Пскове ярмарка пройдет 14 апреля с 10.00 до 16.00 на площадке областного Центра занятости на улице Коммунальной, 71А. В Великих Луках ярмарка состоится с 9.00 до 11.00 в Кадровом центре на улице Пионерской, 9. Помимо открытых собеседований для соискателей будут организованы круглые столы для кадровых служб, а также другие активности.