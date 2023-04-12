Пасхальный концерт состоится в Пскове на следующей неделе

21:43, 12 апреля 2023, ПАИ

19 апреля Псковский городской молодёжный центр в рамках XII Пасхального фестиваля приглашает всех желающих бесплатно посетить праздничный концерт с участием творческих коллективов.

Перед зрителями выступят ансамбль имени В. Румянцева «Сказ», казачий хор храма Александра Невского, ансамбль творческого клуба «Феникс» «Фолк-Феникс», коллективы детской школы искусств «Горенка» и «Светёлка», а также театр танцев «Русские узоры». Ведущим станет Кирилл Радион.

Концерт будет проходить в городском культурном центре (пл. Победы, 1), начало в 18:30. Вход на концерт строго по пригласительным, которые можно бесплатно получить в Молодёжном центре Пскова (ул. М. Горького, д. 15). Справки по телефону 55-44-44.