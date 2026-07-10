Аллергия под контролем: пульмонолог даст советы в программе «Анамнез»

09:27, 10 июля 2026, ПАИ

Около 40 % жителей планеты страдают аллергией, а число пациентов с каждым годом только растет. Почему это происходит? Какие продукты чаще всего вызывают аллергическую реакцию? Правда ли, что тополиный пух опасен для аллергиков? И можно ли вылечить аллергию навсегда?

Об этом 10 июля в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) расскажет врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая. В выпуске также обсудят сезонную аллергию, современный метод лечения АСИТ и то, как действовать при анафилактическом шоке.

Эфир программы «Анамнез» начнётся на «Серебряном дожде» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».