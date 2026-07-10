За сутки в Псковской области не произошло ни одного пожара

09:44, 10 июля 2026, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области не произошло ни одного пожара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве поблагодарили каждого жителя за соблюдение правил пожарной безопасности и пожелали провести предстоящие выходные также без происшествий.

Спасатели напомнили основные правила безопасности: покидая квартиру, проверять газ и электричество, соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными с источниками открытого огня и не оставлять детей без присмотра.