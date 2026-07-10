Эксперт назвала самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

09:25, 10 июля 2026, ПАИ

Самым выгодным временем для отпуска с финансовой точки зрения в 2026 году является июль, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентину Захаренкову.

В июле текущего года насчитывается 23 рабочих дня – это больше, чем в июне и августе. Эксперт пояснила, что в месяцы с большим количеством рабочих дней стоимость одного дня ниже, поэтому потеря в зарплате минимальна, а отпускные могут оказаться даже чуть выше зарплаты за фактически отработанные дни.

Август также является довольно хорошим вариантом: в нём 22 рабочих дня, что также позволяет работнику избежать существенных финансовых потерь.