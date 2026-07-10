Более 15 БПЛА противника уничтожили ночью в небе над Псковской областью

09:36, 10 июля 2026, ПАИ

Свыше 15 БПЛА противника, преимущественно в южных районах региона, уничтожили в ночь на 10 июля в небе над Псковской областью. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – предупредил глава региона.

При наблюдении полёта или падения БПЛА губернатор призвал незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.

Напомним, ночью в Псковской области была объявлена беспилотная опасность. Утром 10 июля её отменили, однако псковичей предупредили, что ограничения в работе связи и интернета всё ещё возможны.