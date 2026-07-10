Начался ремонт двора на улице Западной в Пскове
Благоустройство двора дома № 31 на улице Западной началось в Пскове, сообщил 10 июля в своём официальном канале на платформе MAX глава города Борис Елкин.
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Фото: из канала Бориса Елкина в MAX
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Фото: из канала Бориса Елкина в MAX
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Фото: из канала Бориса Елкина в MAX
Подрядная организация уже формирует контур благоустройства и готовит основание для дорожек. «В рамках работ здесь обновят проезжую часть, обустроят тротуар и парковку, восстановят зелёные зоны, поставят скамейки и урны. Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха», – рассказал глава Пскова.
По его словам, в этом году уже благоустроили двор дома № 8 на улице Алтаева. «Продолжаем двигаться дальше, шаг за шагом обновляя городские дворы», – подытожил Борис Елкин.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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