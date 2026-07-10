Начался ремонт двора на улице Западной в Пскове

10:07, 10 июля 2026, ПАИ

Благоустройство двора дома № 31 на улице Западной началось в Пскове, сообщил 10 июля в своём официальном канале на платформе MAX глава города Борис Елкин.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX





Подрядная организация уже формирует контур благоустройства и готовит основание для дорожек. «В рамках работ здесь обновят проезжую часть, обустроят тротуар и парковку, восстановят зелёные зоны, поставят скамейки и урны. Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха», – рассказал глава Пскова.

По его словам, в этом году уже благоустроили двор дома № 8 на улице Алтаева. «Продолжаем двигаться дальше, шаг за шагом обновляя городские дворы», – подытожил Борис Елкин.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».