Россиян предупреждают о новых схемах мошенников

09:54, 10 июля 2026, ПАИ

Россиян предупреждают о новых схемах инвестиционного мошенничества. Специалисты банка ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников: если раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле финансовых пирамид, то в этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам, пишет РИА Новости.

Одна из актуальных схем – знакомство с «консультантом» в мессенджере или соцсети. Собеседник предлагает «проверенную» платформу, помогает зарегистрироваться и позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Другой распространённый сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах. Во всех случаях применяются одни приёмы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета, перечислили в банке.

«Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж – классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие «дивиденды», а затем исчезают с крупными суммами», – приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева.

Банк рекомендует не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из соцсетей и мессенджеров, проверять информацию о компании через официальные источники и не передавать личные и финансовые данные третьим лицам.