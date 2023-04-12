Более 100 человек собирает форум «Молодёжь Гдовщины»

22:48, 12 апреля 2023, ПАИ

Ежегодный двухдневный форум «Молодёжь Гдовщины» соберёт в Гдове активных граждан в возрасте от 14 до 40 лет, сообщает газета «Гдовская заря».

В этом году мероприятие приурочено к 700-летию первого упоминания Гдова в Псковской летописи. Местом проведения станет центр досуга и культуры, а если позволит погода, то большая часть творческих площадок расположится на улице под открытым небом.

«Каждый год мы поднимаем планку проведения мероприятия, учитывая пожелания участников, многие с нами с первого форума. Планируется, что в эти два дня мы соберём в одном месте более 100 человек жителей не только райцентра, но и сельских поселений», — рассказал организатор форума, специалист по работе с молодёжью Евгений Михайлов.

В программе мероприятия общение со спикерами, в том числе в формате диалога на равных, проведение мастер-классов, защита кейсов по актуальным для молодёжи направлениям. Не забыли организаторы и про развлекательную часть — это выступление популярных музыкальных групп региона.

Двухдневный форум пройдёт в Гдове с 30 апреля по 1 мая. Ознакомиться с подробной информацией о форуме, а также подать заявку на регистрацию можно в группе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы можно задать по телефону 2-20-60.