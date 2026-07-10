Деятельность некоммерческих организаций в Псковской области обсудят в медиацентре ПАИ

10:33, 10 июля 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый деятельности некоммерческих организаций в Псковской области, пройдёт в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 10 июля, в 11:00.

Какие государственные функции выполняет отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области? Какое количество НКО зарегистрировано в регионе? Как можно зарегистрировать свою НКО? Какие сферы деятельности наиболее востребованы и популярны среди некоммерческих организаций?

Об этом подробно расскажет начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский.