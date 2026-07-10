Деятельность некоммерческих организаций в Псковской области обсудят в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый деятельности некоммерческих организаций в Псковской области, пройдёт в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 10 июля, в 11:00.
Какие государственные функции выполняет отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области? Какое количество НКО зарегистрировано в регионе? Как можно зарегистрировать свою НКО? Какие сферы деятельности наиболее востребованы и популярны среди некоммерческих организаций?
Об этом подробно расскажет начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский.
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