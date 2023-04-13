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Общество

День мецената и благотворителя отмечают в России

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 года до н. э. — 8 год до н. э.) — известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От его имени произошло и нарицательное слово «меценат», сообщает calend.ru.

Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году.

Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал празднику и второе, неофициальное название — День «спасибо». Этим он подчеркивает, что при дефиците законодательной поддержки меценатской деятельности в России власти и общество должны научиться хотя бы благодарить жертвователей.

Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения.

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