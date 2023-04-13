Туманность Душа сфотографировал пскович на ночном небе

07:47, 13 апреля 2023, ПАИ

Туманность Душа сфотографировал пскович Сергей Попов на ночном небе. Свой снимок он выложил в группу «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Туманность Душа — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. В туманности находится несколько небольших скоплений: CR 34, 632 и 634 (верхняя часть), IC1848 (в средней части). Объект часто называют именем рассеянного звёздного скопления IC1848. Находится у туманности Сердце, которые часто упоминаются вместе как Сердце и Душа.