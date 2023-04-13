Первый тизер сериала по книгам о Гарри Поттере вышел в свет

23:58, 12 апреля 2023, ПАИ

Вышел первый тизер сериала по книгам о Гарри Поттере, спродюссированный Роулинг, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Днём состоялась презентация нового проекта, на которой было объявлено, что продвигать сериал будет HBO, сообщает Variety. Также отмечено, что каждый сезон шоу будет основан на одной из книг франшизы, а Warner Bros. Discovery спрогнозировали, что идти сериал будет десять лет.

Актёрский состав будет совершенно новый. Никаких иных подробностей о касте пока нет. Исполнительным продюсером сериала станет сама Джоан Роулинг.

«Я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит добиться такой глубины и детализации, которые доступны только полнометражному телесериалу», — сказала Роулинг на презентации шоу.