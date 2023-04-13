Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи перечислили самые скучные профессии

По мнению псковичей, самая скучная работа — у охранников (их назвали 16% опрошенных), бухгалтеров (13%) и продавцов (7%), сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (12 и 10% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (60%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!»

Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 11% операторов кол-центров, 13% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру. А вот больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (70%), воспитателей (64%) и врачей (61%).

Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (56 и 43% соответственно). Чем старше псковичи, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 23% среди молодежи до 24 лет и 59% среди горожан в возрасте 45+.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

До +18 градусов ожидается сегодня в Пскове
13 апреля 2023

Туманность Душа сфотографировал пскович на ночном небе
13 апреля 2023

Что можно и что нельзя делать в Чистый Четверг
13 апреля 2023

Фотовыставка «Городская жизнь» откроется в псковском колледже 14 апреля
12 апреля 2023

Первый тизер сериала по книгам о Гарри Поттере вышел в свет
12 апреля 2023

Более 20 мешков мусора собрали в Корытово

12 апреля 2023

В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладывать коммуникации

12 апреля 2023

Более 100 человек собирает форум «Молодёжь Гдовщины»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...