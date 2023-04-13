Лауреатом конкурса «Солдаты антитеррора» стал псковский росгвардеец

14:13, 13 апреля 2023, ПАИ

Итоги II этапа смотра-конкурса художественного творчества войск национальной гвардии РФ «Солдаты антитеррора» подвели в Санкт-Петербурге. Военнослужащий Росгвардии из Псковской области Валерий Огло стал лауреатом конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и сотрудники воинских частей и территориальных управлений, дислоцированных в 11 регионах страны.

Командующий Северо-Западным округом генерал-лейтенант Алексей Воробьев в торжественной обстановке вручил призы победителям.

В номинации «Сольное пение» диплом лауреата 3-й степени завоевал военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области Валерий Огло.

Дипломы также завоевали росгвардейцы из 33-й бригады оперативного назначения, специальных моторизованных полков, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Калининграде, батальона охраны и обеспечения, батальона связи, морского отряда, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республик Коми и Карелии.