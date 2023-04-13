Задолженность по заработной плате взыскали с компании в Опочке

10:13, 13 апреля 2023, ПАИ

Задолженность по заработной плате взыскали судебные приставы с компании в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов на исполнении находилось решение суда, в соответствии с которым компания, занимающаяся лесозаготовками, была обязана выплатить 203 тысячи рублей долга в пользу сотрудника.

После прекращения трудовых отношений по собственной инициативе мужчина не мог получить свою зарплату и решил в судебном порядке вернуть заработанные деньги. Суд принял решение в его пользу, однако руководство организации не торопилось исполнять его.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомив об этом руководство компании. Также были даны разъяснения, что в случае неуплаты в добровольный пятидневный срок, будет введен исполнительский сбор.

Руководитель компании во избежание мер принудительного исполнения и денежных потерь перечислил заработную плату бывшему работнику в полном объёме.