Более 4000 псковичей заразилось ОРВИ и гриппом за неделю

10:05, 13 апреля 2023, ПАИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла на 17,6 %. Всего зарегистрировали 4 392 случая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 27,5 %. Среди детей до 15 лет зарегистрировано 46,5 % случаев (2 043 случая).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в пяти муниципальных образованиях: Пскове, Опочецком, Струго-Красненском, Псковском, Невельском районах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,2 % и составила 110,63 на 10 тысяч населения. Всего зафиксировано 2 313 случаев, что выше недельного порогового уровня на 16,97 %. Кроме того, недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 и старше на 97,8 %.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа.