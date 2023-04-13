Популярную процедуру по уходу за телом можно сделать в пансионате «Кривск»

13:22, 13 апреля 2023, ПАИ

Одну из популярных процедур по уходу за телом можно сделать в пансионате «Кривск» Банка России. Как рассказали в пансионате, СПА - обертываение — одна из востребованных видов процедур по уходу за кожей тела.

В здравнице отметили, что это косметическая процедура, которая проводится с целью ухода за кожей тела, коррекции фигуры, способствует устранению и профилактике целлюлита, подразумевает нанесение на поверхность кожи специализированных составов, оказывающих влияние на микроциркуляцию, лимфоток и обмен веществ.

Каждая СПА-процедура состоит из нескольких последовательных этапов и выполняется специалистом с использованием высокоэффективной, органической косметики, соответствующей международным стандартам (GMP).

В «Кривске» предложат «антицеллюлитное обертывание с листовой ламинарией». Процедура заключается в нанесении скраба «Морских водорослей» на основе морской соли и экстрактов морских водорослей. Он очищает кожу и удаляет ороговевшие клетки, нормализует обменные процессы и улучшает кровообращение, насыщает кожу минералами. «Экстракты морских водорослей ламинарии и фукуса оказывают антицеллюлитное и лимфодренажное действие, выводят токсины и шлаки. Масло Ши питает, увлажняет, регенерирует сухую потерявшую тонус кожу, возвращая ей гладкость и шелковистость», - рассказали в пансионате.

Еще одна процедура - «Фруктовое лимфодренажное обертывание». Ее суть заключается в нанесении скраба «Горький апельсин» на основе морской соли, экстракта горького апельсина и масла Ши. Такой состав скраба эффективно отшелушивает и очищает ороговевшие клетки с поверхности кожи, нормализует обменные процессы и улучшает кровообращение, насыщает кожу минералами. Экстракт горького апельсина способствует расщеплению жиров, выводит межклеточную жидкость из организма, а масло Ши питает, увлажняет, регенерирует сухую потерявшую тонус кожу, возвращая ей гладкость и шелковистость.

Предлагают гостям пансионата и «Обертывание с шоколадом (локальное)», котороые представляет собой нанесение скраба-пасты «Миндальная» на основе масла какао, водорослей и сахарных гранул. Процедура эффективно очищает и отшелушивает ороговевшие клетки с поверхности кожи. Кофеин в составе скраба способствует выведению межклеточной жидкости и токсинов из организма, препятствует образованию жировых отложений, а паста-скраб интенсивно питает и увлажняет кожу, обеспечивает антиоксидантную защиту.

«Благодаря комплексу активных ингредиентов, входящих в состав скрабов, масок и кремов, обертывание оказывает плодотворное действие на весь организм в целом. Разница между косметическими аппликациями или обертываниями для женщин и мужчин заключается лишь в предпочтениях зон нанесения состава: у мужчин чаще применяется на область живота, верхних и нижних конечностей», - отметили в пансионате «Кривск».

За дополнительной информацией можно обратиться в медицинский корпус пансионата по номеру 8 (8112) 69-49-25, спортивно-развлекательный комплекс 8 (8112) 69-49-45 или к администратору службы приёма и размещения (ресепшн) 8 (8112) 69-49-15.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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