В Пскове заболеваемость COVID-19 превысила областной уровень на 30%

10:46, 13 апреля 2023, ПАИ

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 8,4 % (на 24 случая), всего зарегистрировано 262 случая заражения. Эти показатели выше средних по России, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших на минувшей неделе 7,7 % детей до 18 лет (20 человек) и 92,3 % взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в десяти муниципальных образованиях: Пскове, Опочецком, Дедовичском, Плюсском, Пустошкинском, Великолукском, Бежаницком, Струго-Красненском, Гдовском и Порховском районах. В частности, в 1,5-3 раза областная заболеваемость превышена в пяти районах: Великолукском, Пустошкинском, Плюсском, Дедовичском, Опочецком.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 18,3 % (на 21 случай) и составила 54,91 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости на 30%.