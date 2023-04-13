Иностранца с чужими документами задержали в Псковской области

10:51, 13 апреля 2023, ПАИ

Иностранца задержали пограничники в Себежском районе за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе проведения пограничного контроля выявлен гражданин Республики Молдовы, который предъявил на паспортном контроле не принадлежащий ему документ. Как выяснилось, молодой человек, следуя в Россию, решил воспользоваться паспортом брата», - рассказали в ведомстве.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации по части 1 статьи 322 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.