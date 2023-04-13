Двух пьяных водителей «Фольксвагенов» остановили в Псковской области

11:21, 13 апреля 2023, ПАИ

В Порхове и Великолукском районе выявлены водители «под градусом», которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в УМВД России по Псковской области.

В Порхове вечером 9 апреля на улице Коминтерна полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Как оказалось, этой машиной управлял житель Порховского района. Он был в нетрезвом виде.

11 апреля в Великолукском районе по дороге Великие Луки – Усвяты на автомобиле «Фольксваген Транспортер» также ехал пьяный мужчина.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.