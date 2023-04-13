Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокуратура провела проверку по факту взимания платы за доступ к Псковскому озеру

Новые правила доступа к Псковскому озеру в Жидиловом Бору установили для рыбаков, одно их них – платная парковка. Основными плательщиками стали как раз рыбаки. Они даже заподозрили, что делается это незаконно и, по сути, оплачивать приходится доступ к «общему» озеру.

Фото: прокуратура Псковской области / АиФ

Так, в прошлом году за автомобиль надо было платить 150 рублей, а в этом году цену подняли до 200 рублей. Кроме того, необходимо заплатить за нахождение на стоянке прицепа: это еще 50 рублей. Проезд по территории базы тоже платный – 150 рублей.

«Деньги-то они берут, но под определение «платной стоянки» то, что они сделали, совсем не попадает. За машины никто не несет ответственности, нет охранника, который бы за оставленным транспортом следил, не организовано видеонаблюдение, никаких документов об оплате не выдается. В сезон в выходные туда ежедневно приезжает по 60 автомобилей, в будние дни – до 30. Неплохо так они на рыбаках зарабатывают», - рассказал постоянный посетитель Жидилова Бора.

Проверка, которую провела прокуратура Псковского района по запросу редакции «АиФ-Псков», выявила нарушения. В частности, оказалось, что какими-либо локальными актами услуга по парковке не предусмотрена. Нет документов, подтверждающих, что в организации работают охранники парковки, а с видеокамер не сохраняются записи.

Вместе с этим сотрудники прокуратуры выявили самовольный захват земли: на территории базы возведены строения и сооружения, которые находятся за границами земельного участка. Подробнее об этом и других нарушениях на территории Жидилова Бора читайте в материале «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

В Печорах наградили участников конкурса на новый въездной знак
13 апреля 2023

Михаил Ведерников осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора»
13 апреля 2023

До +14 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР
13 апреля 2023

Прокуратура провела проверку по факту взимания платы за доступ к Псковскому озеру
13 апреля 2023

«Движение первых» запустило акцию «Мы – граждане России!»
13 апреля 2023

Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ
13 апреля 2023

В Пскове заболеваемость COVID-19 превысила областной уровень на 30%

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...