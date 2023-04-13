Прокуратура провела проверку по факту взимания платы за доступ к Псковскому озеру

11:28, 13 апреля 2023, ПАИ

Новые правила доступа к Псковскому озеру в Жидиловом Бору установили для рыбаков, одно их них – платная парковка. Основными плательщиками стали как раз рыбаки. Они даже заподозрили, что делается это незаконно и, по сути, оплачивать приходится доступ к «общему» озеру.

Так, в прошлом году за автомобиль надо было платить 150 рублей, а в этом году цену подняли до 200 рублей. Кроме того, необходимо заплатить за нахождение на стоянке прицепа: это еще 50 рублей. Проезд по территории базы тоже платный – 150 рублей.

«Деньги-то они берут, но под определение «платной стоянки» то, что они сделали, совсем не попадает. За машины никто не несет ответственности, нет охранника, который бы за оставленным транспортом следил, не организовано видеонаблюдение, никаких документов об оплате не выдается. В сезон в выходные туда ежедневно приезжает по 60 автомобилей, в будние дни – до 30. Неплохо так они на рыбаках зарабатывают», - рассказал постоянный посетитель Жидилова Бора.

Проверка, которую провела прокуратура Псковского района по запросу редакции «АиФ-Псков», выявила нарушения. В частности, оказалось, что какими-либо локальными актами услуга по парковке не предусмотрена. Нет документов, подтверждающих, что в организации работают охранники парковки, а с видеокамер не сохраняются записи.

Вместе с этим сотрудники прокуратуры выявили самовольный захват земли: на территории базы возведены строения и сооружения, которые находятся за границами земельного участка. Подробнее об этом и других нарушениях на территории Жидилова Бора читайте в материале «АиФ-Псков».