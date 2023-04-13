«Движение первых» запустило акцию «Мы – граждане России!»

11:25, 13 апреля 2023, ПАИ

О старте программы «Мы – граждане России!» объявило Российское движение детей и молодежи. В этом учебном году первые паспорта в ходе торжественных церемоний получат свыше 500 тысяч подростков во всех регионах страны. Об этом сообщается на официальном сайте «Движения первых».

Первыми участниками акции стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также Москвы.

«Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 миллиона ребят», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Всероссийскую акцию в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. В ходе акций, которые также поддержали представители региональных управлений МВД, состоялась церемония поднятия государственного флага под гимн России. Сотрудники полиции вручили школьникам Конституцию РФ.

«Для меня это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что я выросла, готова отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права. Уже сейчас я чувствую себя более ответственной и самостоятельной. Я горжусь своей страной и готова сделать все возможное для ее процветания», - поделилась участница «Движения первых» из Москвы Екатерина Дудникова.

Первые ребята были удостоены чести получить паспорт в таком формате за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активность в работе региональных отделений движения. Также среди них авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников СВО.