Фонд «Круг добра» расширил список пациентов, которым может помочь

12:10, 13 апреля 2023, ПАИ

Фонд «Круг добра» включил в перечень заболеваний новую патологию: миелопатию шейного отдела спинного мозга, осложненную зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Помимо нового заболевания, фонд теперь может финансировать еще один вид кардиологической помощи. Новые виды кардиологической помощи сейчас находятся на рассмотрении экспертного совета фонда. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

Экспертный совет «Круга добра» одобрил еще 75 заявок на обеспечение детей дорогостоящими лекарствами. На данный момент количество подопечных фонда увеличилось до 5 528 детей.

Фонд «Круг добра» создан по указу президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года. Фонд помогает детям в борьбе с редкими, тяжелыми – орфанными заболеваниями, закупая дорогостоящие еще не зарегистрированные препараты, а также финансируя инновационные методы лечения. Финансирование фонда происходит за счет повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. По состоянию на январь 2023 года в Псковской области через фонд «Круг добра» лекарственными препаратами обеспечивается 11 детей с орфанными заболеваниями.

Впервые сотрудничество с фондом началось в 2021 году, тогда необходимые лекарственные препараты получили 7 детей со спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом и гипер-lgD-синдромом. В 2022 году число детей, страдающих орфанными заболеваниями и получающих лекарственное обеспечение, увеличилось на 4 человека: дети с нейрофиброматозом I типа, с заболеванием миодистрофия Дюшенна и с ахондроплазией.

На 2023 год запланировано обеспечение лекарствами еще двух детей – ондго ребенка с нейрофиброматозом и одного с буллезным эпидермолизом. Заявки уже поданы и одобрены экспертным Советом фонда.

6 апреля попечительский совет фонда «Круг добра» принял решение об обеспечении лекарственными препаратами детей с заболеванием вирусный гепатит С. В Псковской области зарегистрировано четверо таких детей.

«Фондом «Круг добра» осуществляется лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет включительно с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Из внебюджетных средств фонд закупает дорогостоящие лекарственные препараты, в том числе не зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые так необходимы для детей из Псковской области», - отметила региональный координатор фонда, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любовь Варфоломеева.