Слет молодежи «В здоровом теле» пройдет в Пскове

12:05, 13 апреля 2023, ПАИ

Слет подростков и активной молодежи под лозунгом «В здоровом теле» состоится в Пскове 14 апреля. В мероприятии примут участие учащиеся 8-11 классов лицея экономики и предпринимательства, гуманитарного лицея и школы № 47. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдет в Детском парке с 12:30 до 15:00. Школьников ждет командная игра по 9 станциям. Запланированы тематические игры и задания на смекалку: пионербол, прыжки в мешках, математическая рыбалка, баттл рифм, головоломки и многое другое. Завершится мероприятие флешмобом.



Слет организовывает Городской культурный центр. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья и направлено на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Пскова.