34% псковичей сообщают начальству обо всех своих ошибках в работе

12:07, 13 апреля 2023, ПАИ

По мнению 32% псковичей, руководство должно знать обо всех допущенных в работе ошибках. 51% считает, что сообщать следует только о существенных просчетах. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

На практике обо всех рабочих ошибках говорит руководству каждый третий (34%), а 49% уведомляют только о серьезных промахах: «Заваливать руководство мелкими ошибками, которые тут же исправляются, точно не стоит». Политики предельной честности чаще придерживаются горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц: 47% из них считают, что нужно держать руководство в курсе всех просчетов, 37% утверждают, что всегда поступают только так.

Для сравнения, за последние несколько лет возросло число псковичей, убежденных в том, что руководству следует сообщать только о серьезных ошибках, допущенных в работе. Работа во время пандемии, ограничения и запреты заставляли горожан нервничать и перестраховываться. На практике сегодня большинство также предпочитает исправлять мелкие просчеты самостоятельно, не беспокоя начальство.