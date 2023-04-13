Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителям новых субъектов РФ напомнили о порядке выдачи российских паспортов

Жителям новых субъектов РФ напомнили о порядке выдачи российских паспортов. Соответсвующая информация соедржится в тексте указа президента РФ от 26 декабря 2022 года № 951, вступившего в силу с 26 декабря 2022 года.

Лица, которые достигли возраста 14 лет и приобрели российское гражданство при присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, МВД России или его территориальные органы выдают паспорт гражданина РФ. Срок оформления паспорта составляет не более 10 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению соответствующего заявления (его форма утверждена приказом МВД России от 16 ноября 2020 года № 773).

Подать заявление можно в МВД России или его территориальный орган по месту жительства, месту пребывания либо месту фактического проживания заявителя. Вместе с заявлением также нужно представить:

  • документ, удостоверяющий гражданство и личность, в том числе срок действия которого истек;
  • документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства на территориях новых субъектов РФ в любой период до 30 сентября 2022 года;
  • свидетельство о рождении (при наличии);
  • документы, необходимые для внесения в паспорт гражданина РФ отметок по желанию заявителя;
  • две фотографии размером 35 х 45 мм, соответствующие установленным МВД России требованиям.

При подаче заявления человек проходит обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. В случае отказа от этих процедур заявление не будет принято к рассмотрению. Также обязательным является и принесение присяги гражданина РФ. При отказе от ее принесения оформленный паспорт гражданина РФ не будет выдан, а его бланк будет уничтожен.

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается гражданами РФ, которые приобрели российское гражданство при присоединении новых субъектов РФ либо до 30 сентября 2022 года, которые постоянно проживали на этот день или ранее на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей и у которых гражданство Украины не прекращено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

В Печорах наградили участников конкурса на новый въездной знак
13 апреля 2023

Михаил Ведерников осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора»
13 апреля 2023

До +14 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР
13 апреля 2023

Прокуратура провела проверку по факту взимания платы за доступ к Псковскому озеру
13 апреля 2023

«Движение первых» запустило акцию «Мы – граждане России!»
13 апреля 2023

Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ
13 апреля 2023

В Пскове заболеваемость COVID-19 превысила областной уровень на 30%

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...