Жителям новых субъектов РФ напомнили о порядке выдачи российских паспортов

12:30, 13 апреля 2023, ПАИ

Жителям новых субъектов РФ напомнили о порядке выдачи российских паспортов. Соответсвующая информация соедржится в тексте указа президента РФ от 26 декабря 2022 года № 951, вступившего в силу с 26 декабря 2022 года.

Лица, которые достигли возраста 14 лет и приобрели российское гражданство при присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, МВД России или его территориальные органы выдают паспорт гражданина РФ. Срок оформления паспорта составляет не более 10 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению соответствующего заявления (его форма утверждена приказом МВД России от 16 ноября 2020 года № 773).

Подать заявление можно в МВД России или его территориальный орган по месту жительства, месту пребывания либо месту фактического проживания заявителя. Вместе с заявлением также нужно представить:

документ, удостоверяющий гражданство и личность, в том числе срок действия которого истек;

документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства на территориях новых субъектов РФ в любой период до 30 сентября 2022 года;

свидетельство о рождении (при наличии);

документы, необходимые для внесения в паспорт гражданина РФ отметок по желанию заявителя;

две фотографии размером 35 х 45 мм, соответствующие установленным МВД России требованиям.

При подаче заявления человек проходит обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. В случае отказа от этих процедур заявление не будет принято к рассмотрению. Также обязательным является и принесение присяги гражданина РФ. При отказе от ее принесения оформленный паспорт гражданина РФ не будет выдан, а его бланк будет уничтожен.

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается гражданами РФ, которые приобрели российское гражданство при присоединении новых субъектов РФ либо до 30 сентября 2022 года, которые постоянно проживали на этот день или ранее на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей и у которых гражданство Украины не прекращено.