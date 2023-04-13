Меньше трех недель осталось у налогоплательщиков на отчёт о доходах

12:47, 13 апреля 2023, ПАИ

Россиянам нужно отчитаться о доходах, полученных в 2022 году, не позднее 2 мая. Срок уплаты налога на доходы физических лиц - не позднее 17 июля 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в УФНС России по Псковской области.

Обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ возникает в случае получения доходов:

- от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения;

- ценных бумаг;

- сдачи в аренду квартир, комнат и другого имущества;

- оказания услуг частным лицам и организациям;

- получения дорогостоящих подарков не от близких родственников;

- выигрыша от участия в лотереях и тотализаторах;

- в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@).

Срок 2 мая не распространяется на граждан, направляющих декларацию по форме 3-НДФЛ с целью получения налогового вычета. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.