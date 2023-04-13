Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на асфальтобетонном заводе «Псковавтодора» в деревне Подборовье Псковского района, чтобы оценить готовность предприятия к началу сезона дорожно-строительных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительстве региона.

На предприятии завершены пусконаладочные работы и тестирование оборудования после зимней консервации. С сегодняшнего дня завод вновь приступил к выпуску асфальтобетонных смесей. Первые партии продукции отправятся муниципалитеты для проведения первоочередных работ по ремонту и содержанию дорог. На следующей недели предприятие начнет обслуживать заказы по капитальному ремонту дорог.

Вместе с заместителем губернатора Игорем Шатурным, врио председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым и руководством предприятия Михаил Ведерников прошел по территории завода, посетил, в том числе, лабораторию.

И.о. директора Псковавтодора Павел Кипрушев проинформировал, что главная задача специалистов лаборатории — глубокий анализ поступающих материалов и выбраковка некачественного сырья с целью контроля за поставкой на объекты дорожного ремонта и строительства асфальта высокого качества.

Губернатор отметил высокую важность этой работы — асфальт используется на дорожных объектах Псковской области, в том числе участках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги.

В 2021 году производство было переоборудовано под выпуск асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям современных нормативов. Мощность предприятия — до 120 тонн в час. В 2022 году было выпущено 44 тыс. тонны продукции.

«Этой мощности в период активной работы на дорогах недостаточно для удовлетворения всех потребностей по ремонту и строительству в области, — заметил руководитель профильного Комитета, — поэтому планируется приобрести новый асфальтобетонный завод, которые разместят рядом с действующим производством.

Михаил Ведерников уточнил, продолжит ли работу с появлением нового предприятия нынешний завод. Станислав Стармолотов ответил утвердительно, отметив, что благодаря второй площадке объемы производства асфальтобетонных смесей вырастут в 2 раза.

Ранее сообщалось, что асфальтобетонный завод в деревне Подборовье Псковского района практически готов к открытию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

В Печорах наградили участников конкурса на новый въездной знак
13 апреля 2023

Михаил Ведерников осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора»
13 апреля 2023

До +14 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР
13 апреля 2023

Прокуратура провела проверку по факту взимания платы за доступ к Псковскому озеру
13 апреля 2023

«Движение первых» запустило акцию «Мы – граждане России!»
13 апреля 2023

Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ
13 апреля 2023

В Пскове заболеваемость COVID-19 превысила областной уровень на 30%

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...