Михаил Ведерников осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора»

12:36, 13 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на асфальтобетонном заводе «Псковавтодора» в деревне Подборовье Псковского района, чтобы оценить готовность предприятия к началу сезона дорожно-строительных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительстве региона.

На предприятии завершены пусконаладочные работы и тестирование оборудования после зимней консервации. С сегодняшнего дня завод вновь приступил к выпуску асфальтобетонных смесей. Первые партии продукции отправятся муниципалитеты для проведения первоочередных работ по ремонту и содержанию дорог. На следующей недели предприятие начнет обслуживать заказы по капитальному ремонту дорог.

Вместе с заместителем губернатора Игорем Шатурным, врио председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым и руководством предприятия Михаил Ведерников прошел по территории завода, посетил, в том числе, лабораторию.

И.о. директора Псковавтодора Павел Кипрушев проинформировал, что главная задача специалистов лаборатории — глубокий анализ поступающих материалов и выбраковка некачественного сырья с целью контроля за поставкой на объекты дорожного ремонта и строительства асфальта высокого качества.

Губернатор отметил высокую важность этой работы — асфальт используется на дорожных объектах Псковской области, в том числе участках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги.

В 2021 году производство было переоборудовано под выпуск асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям современных нормативов. Мощность предприятия — до 120 тонн в час. В 2022 году было выпущено 44 тыс. тонны продукции.

«Этой мощности в период активной работы на дорогах недостаточно для удовлетворения всех потребностей по ремонту и строительству в области, — заметил руководитель профильного Комитета, — поэтому планируется приобрести новый асфальтобетонный завод, которые разместят рядом с действующим производством.

Михаил Ведерников уточнил, продолжит ли работу с появлением нового предприятия нынешний завод. Станислав Стармолотов ответил утвердительно, отметив, что благодаря второй площадке объемы производства асфальтобетонных смесей вырастут в 2 раза.

Ранее сообщалось, что асфальтобетонный завод в деревне Подборовье Псковского района практически готов к открытию.