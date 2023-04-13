Два псковских проекта номинированы на национальную премию «Жить вместе»

13:10, 13 апреля 2023, ПАИ

Два псковских проекта номинированы на национальную премию «Жить вместе», сообщили Псковскому агентству информации организаторы премии.

Волонтеры псковского международного проекта «Река Синяя - водное богатство трёх стран» ежегодно собираются большой дружной компанией, чтобы очистить берега реки, которая протекает по территории трёх государств.

Энтузиасты другого псковского проекта под названием «Усвяты. Потаенная земля» хотят, чтобы люди знали историю своей земли. «Даже небольшой поселок может играть ключевую роль в истории всей страны», - уверена руководитель проекта Анастасия Дашина.

В планах у организаторов построить гостиницу, чтобы жители и гости Псковской земли смогли увидеть, как жили предки, как они отдыхали и работали, что важного происходило в их жизни. Заявочная кампания национальной премии «Жить вместе» продлится до 25 мая. Подать заявку на участие можно на сайте проекта https://premiavmeste.ru/.

Премия «Жить вместе», организованная одноименным благотворительным фондом, ищет и поддерживает неравнодушных людей, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся, в общем – делают добрые дела и изменяют нашу жизнь к лучшему.