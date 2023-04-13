Встреча с лисом и народные игры: пасхальная ярмарка пройдет в Пскове

13:43, 13 апреля 2023, ПАИ

Благотворительная ярмарка пройдет в Детском парке Пскова 16 апреля в 12:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Для детей проведут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, народные игры, можно будет порисовать мелом на асфальте», - написал он.

Борис Елкин также отметил, что в 14:00 гостей ждет выступление дрессированных собак и встреча с домашним лисом.

«На улице Пушкина уже работает ярмарка. Здесь можно купить куличи, а также украшения для дома к празднику», - добавил глава города.