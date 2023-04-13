Встреча с лисом и народные игры: пасхальная ярмарка пройдет в Пскове
Благотворительная ярмарка пройдет в Детском парке Пскова 16 апреля в 12:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
«Для детей проведут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, народные игры, можно будет порисовать мелом на асфальте», - написал он.
Борис Елкин также отметил, что в 14:00 гостей ждет выступление дрессированных собак и встреча с домашним лисом.
«На улице Пушкина уже работает ярмарка. Здесь можно купить куличи, а также украшения для дома к празднику», - добавил глава города.
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