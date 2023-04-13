В Печорах наградили участников конкурса на новый въездной знак

13:40, 13 апреля 2023, ПАИ

В печорском Доме культуры проходит церемония награждения участников конкурса на знак при въезде в город, передает корреспондент ПАИ.

Первое место, набрав 684 балла, занял проект ООО «Эстетик-Арт». Второе место — у эскиза Юрия Денисова (649 баллов), третье — у Владимира Шуляковского (431 балл).

«Для города Печоры это первый опыт такого конкурса, поэтому очень радостно, что участвовать в нем решились люди из разных городов нашей большой страны. Главной идеей конкурса было выявление талантливой молодежи нашего региона и всей страны», - отметила глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова.

Призовой фонд составляет 220 тысяч рублей: 100 тысяч рублей - за первое место, 70 тысяч рублей - за второе и 50 тысяч рублей - за третье.

За победу в конкурсе боролись 16 участников. Среди них дизайнеры и архитекторы, а также творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени.

Скульптор-победитель проекта Дарья Успенская отметила, что Печоры для нее - близкий город. «Идея у меня появилась сразу и вполотилась довольно быстро. Хотелось, чтобы знак отражал многовековую историю города, его специфику. Там есть и герб Печор, и Псково-Печерский монастырь, и элементы, которые подчеркивают характер архитектуры города», - рассказала она.

Напомним, в Псковской области идёт активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Печор. При поддержке федерального центра планируертся провести мероприятия по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшению транспортной доступности.