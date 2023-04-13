Новый выпуск программы «Бизнес-клуб» посвятили индустрии кондитерских услуг

14:23, 13 апреля 2023, ПАИ

Индустрии кондитерских услуг в Псковской области посвятили очередной выпуск программы «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский».

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова – предприниматель, основатель пекарни «ПанаПончик» Евгений Лобан. В программе речь идет о ситуации в индустрии в целом, о том, как оптимизация производства влияет на развитие дела, планах предпринимателя по запуску франшизы, а также об эффективных мерах поддержки малого бизнеса.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы – директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров – обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.