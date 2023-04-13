Митрополит Тихон занял второе место в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»

15:13, 13 апреля 2023, ПАИ

Второе место в федеральном медиарейтинге занял митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), он оказался на этой позиции уже в третий раз. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

Его медиаиндекс составил 4 627 единиц, увеличившись по сравнению с февралем в пять раз.

Внимание российских СМИ привлекло участие митрополита в визите президента РФ Владимира Путина в Крым: митрополит Тихон провел для главы государства экскурсию по детскому центру «Корсунь» - презентовал первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».