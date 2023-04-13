Санитарный период начнётся в «Михайловском» 15 апреля

14:25, 13 апреля 2023, ПАИ

Санитарный период начнётся в музее-усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» с 15 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Завтра, 14 апреля, гостей в мемориальном имении будут принимать до 16:00.

«Текущие хозяйственные и ремонтные работы, которые затруднительно или даже невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в Михайловском планируется завершить за несколько дней, поэтому уже 25 апреля Дом поэта, Колония литераторов и другие объекты музейного показа откроют для жителей и гостей региона», - подчеркнули в музее.