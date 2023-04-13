Посла гостеприимства выбрали в Псковской области

15:08, 13 апреля 2023, ПАИ

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Лицом проекта в Псковской области стала автор социального туристического проекта «Ласточкин сад» Анастасия Князькова, сообщили организаторы конкурса.

В ближайший год ей и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

Анастасия – врач по профессии и многодетная мама, однако девушку всегда привлекала сфера туризма. Много путешествуя, она собирала впечатления и эмоции, анализировала, что делает путешествие комфортным, насыщенным, интересным. Так появилась идея создания собственного гостевого дома, которую Анастасия начала воплощать в 2019 году в социальном акселераторе.

Проект «Ласточкин сад» – гостевой дом с доступной средой для маломобильных людей – стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» в 2021 году, с ним же девушка вышла в финал «Мастеров гостеприимства» в 2022 году.

«В большой семье всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я с лета 2022 года. Впервые участвовала, вышла в финал и сейчас готова работать в звании посла гостеприимства Псковской области. Этот конкурс объединяет неравнодушных людей, заряжает на большие дела, делает нас смелее, учит, продвигает целые регионы. Ощутила эти изменения в своём проекте и теперь рада, что могу быть полезной любимой Псковской области уже в рамках программы «Послы гостеприимства». Моё главное стремление – объединять людей с целью сделать место, в котором мы живём, прекрасным, добрым, наполненным радостью и любовью», – рассказала Анастасия Князькова.