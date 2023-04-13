Сбер поможет псковичам записать ребенка в первый класс

15:15, 13 апреля 2023, ПАИ

Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через «Госуслуги» и региональные порталы государственных органов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Консультации проводятся в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на «Госуслугах», сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение СберБанк Онлайн.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.

«Всегда волнительно, когда в семье подрастает первоклассник, особенно если в школу идет первый ребенок. Сбер решил поддержать родителей и помочь быстро и без ошибок подать заявление на запись ребенка в школу. Ждем родителей будущих первоклашек в наших офисах!» - отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.