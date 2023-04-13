Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов подросткам

15:09, 13 апреля 2023, ПАИ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ, которые повышают штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.

Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч), пишет РИА Новости.

Кроме того, законом повышаются и штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его могут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).

Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ, их инициировали депутаты Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Володин в ходе принятия закона отметил, что «кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения». «Для должностных лиц штрафы вырастут в 4 раза - до трехсот тысяч рублей. Для юридических лиц - вдвое, каждое такое нарушение может обойтись в сумму до шестисот тысяч рублей. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей», - отметил спикер ГД.

11 апреля Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.

Как отмечал Володин, «в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований». Парламентарий подчеркнул, что запрет вейпов - вопрос здоровья детей.