Гдовский музей присоединился к программе «Пушкинская карта»
Посещение Гдовского музея истории края для студентов и школьников стало доступно по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Например, в преддверии празднования Дня Победы музей организует экскурсию по достопримечательным местам города Гдова, связанным с периодом Великой Отечественной войны. В частности, к мероприятию «События. Люди. Память» могут присоединиться обладатели «Пушкинской карты».
Напомним, «Пушкинская карта» – это молодежная банковская карта, позволяющая лицам с 14 до 22 лет покупать билеты на культурные мероприятия и в кино за государственный счет. Лимит на 2023 год остается неизменным и составляет 5000 рублей. Деньги поступают на карту держателя ежегодно до 22 лет включительно. Потратить средства нужно до конца 2023 года, иначе они сгорят.
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