Великолучанин стал призером чемпионата России по панкратиону

15:58, 13 апреля 2023, ПАИ

Студент Великолукской академии физической культуры и спорта Евгений Котов стал бронзовым призером чемпионата России по панкратиону, сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе панкратион проходили с 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге.

В чемпионате приняли участие несколько сотен лучших спортсменов, прошедших отбор на окружных чемпионатах. Псковскую область представляли три спортсмена: Евгений Котов, Иван Смирнов и Илона Ляман. Студент ВЛГАФК Евгений Котов стал бронзовым призером чемпионата.