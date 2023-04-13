Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин стал призером чемпионата России по панкратиону

Студент Великолукской академии физической культуры и спорта Евгений Котов стал бронзовым призером чемпионата России по панкратиону, сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.

Фото: Luki News

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе панкратион проходили с 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге.

В чемпионате приняли участие несколько сотен лучших спортсменов, прошедших отбор на окружных чемпионатах. Псковскую область представляли три спортсмена: Евгений Котов, Иван Смирнов и Илона Ляман. Студент ВЛГАФК Евгений Котов стал бронзовым призером чемпионата.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

Слет молодежи «В здоровом теле» пройдет в Пскове
12 апреля 2023

Новый стадион торжественно открыли в Палкино
12 апреля 2023

Аэронавт из Тульской области подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
12 апреля 2023

Подрядчик устранит дефекты на строящемся ФОКОТе в Новоржеве
11 апреля 2023

Псковский велосипедист взял серебро на всероссийских соревнованиях

11 апреля 2023

Псковичка стала бронзовым призёром Кубка России по джиу-джитсу
11 апреля 2023

Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме
11 апреля 2023

Псковские волейболисты взяли серебро на международном турнире

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...