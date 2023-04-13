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Общество

Акцию «Отправь посылку однокласснику – участнику СВО» запустили в Новосокольниках

Акцию «Отправь посылку однокласснику – участнику СВО» запустили в Новосокольническом районе, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Фото: Новосокольнический край

Выпускники 2002 года средней школы города Новосокольники вместе со своим классным руководителем Татьяной Лисицей собрали несколько посылок для своего одноклассника Дениса Цветкова, который отправился в зону специальной военной операции в самом начале частичной мобилизации.

«Татьяна Лисица и ее единомышленники призывают всех жителей района, чьи одноклассники участвуют в спецоперации, подключиться к акции. Помощь в сборе, доставке посылок окажут центр добровольчества, уполномоченный по работе с мобилизованными Анастасия Некрасова и ее активисты», — отмечается в сообщении.

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