Акцию «Отправь посылку однокласснику – участнику СВО» запустили в Новосокольниках

16:21, 13 апреля 2023, ПАИ

Акцию «Отправь посылку однокласснику – участнику СВО» запустили в Новосокольническом районе, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Выпускники 2002 года средней школы города Новосокольники вместе со своим классным руководителем Татьяной Лисицей собрали несколько посылок для своего одноклассника Дениса Цветкова, который отправился в зону специальной военной операции в самом начале частичной мобилизации.

«Татьяна Лисица и ее единомышленники призывают всех жителей района, чьи одноклассники участвуют в спецоперации, подключиться к акции. Помощь в сборе, доставке посылок окажут центр добровольчества, уполномоченный по работе с мобилизованными Анастасия Некрасова и ее активисты», — отмечается в сообщении.