Победителей конкурса «Профессионалы» наградили в Пскове

16:42, 13 апреля 2023, ПАИ

Церемония награждения победителей регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошла в областном колледже искусств, передает корреспондент ПАИ.

«Я узнала о конкурсе совершенно случайно. Мы занимались с ребятами, и эксперт сказал, что есть такая компетенция, как «Сити-фермерство», - поделилась победительница в номинации «Сити-фермерство» Валерия Орлова.

По её словам, конкурсанты должны были создать гидропонную установку, которая могла бы автоматически ухаживать за растениями, подстраиваться под их температуру и влажность.

«За четыре дня надо было запрограммировать компьютер, дисплей, собрать читы и сделать техническо-экономический отчет. Я не ожидала, что выиграю! В следующем году также планирую участвовать в чемпионате», - поделилась Валерия Орлова.

За победу в номинации «Спасательные работы» посоревновались студенты агротехнического колледжа. В итоге они заняли второе место. «Наша команда состояла из пяти человек: четыре парня и одна девушка. В первом этапе конкурса было боевое развертывание с ДТП, во втором – скалодром, в третьем – ДТП с навесной переправой», - рассказал студент Илья Пашков.

«Хочу поблагодарить экспертов и нашего тренера. У нас сначала была цель войти в топ-3, но мы поняли, что можем лучше, и заняли второе место», - отметил ещё один участник команды Дмитрий Кожук.

Студенты отметили, что планируют и в следующем году в том же составе принять участие в конкурсе. «Хотим занять первое место, съездить на отборочные соревнования, выйти в финал за Псков», - сказал Илья Пашков.