Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей конкурса «Профессионалы» наградили в Пскове

Церемония награждения победителей регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошла в областном колледже искусств, передает корреспондент ПАИ.

«Я узнала о конкурсе совершенно случайно. Мы занимались с ребятами, и эксперт сказал, что есть такая компетенция, как «Сити-фермерство», - поделилась победительница в номинации «Сити-фермерство» Валерия Орлова.

По её словам, конкурсанты должны были создать гидропонную установку, которая могла бы автоматически ухаживать за растениями, подстраиваться под их температуру и влажность.

«За четыре дня надо было запрограммировать компьютер, дисплей, собрать читы и сделать техническо-экономический отчет. Я не ожидала, что выиграю! В следующем году также планирую участвовать в чемпионате», - поделилась Валерия Орлова.

За победу в номинации «Спасательные работы» посоревновались студенты агротехнического колледжа. В итоге они заняли второе место. «Наша команда состояла из пяти человек: четыре парня и одна девушка. В первом этапе конкурса было боевое развертывание с ДТП, во втором – скалодром, в третьем – ДТП с навесной переправой», - рассказал студент Илья Пашков.

«Хочу поблагодарить экспертов и нашего тренера. У нас сначала была цель войти в топ-3, но мы поняли, что можем лучше, и заняли второе место», - отметил ещё один участник команды Дмитрий Кожук.

Студенты отметили, что планируют и в следующем году в том же составе принять участие в конкурсе. «Хотим занять первое место, съездить на отборочные соревнования, выйти в финал за Псков», - сказал Илья Пашков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

Псковские волонтеры борются с подростковым курением
13 апреля 2023

Победителей конкурса «Профессионалы» наградили в Пскове
13 апреля 2023

Алексей Севастьянов поддержал идею объединения двух вокзалов в Пскове
13 апреля 2023

Единый транспортный узел создадут в Пскове
13 апреля 2023

ВИДЕОФАКТ Конный двор
13 апреля 2023

Митрополит Тихон занял второе место в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»

13 апреля 2023

Посла гостеприимства выбрали в Псковской области
13 апреля 2023

Лауреатом конкурса «Солдаты антитеррора» стал псковский росгвардеец

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...