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Что делать при отравлении и изжоге, рассказали псковичам

Если началась изжога, стоит пойти на прием к гастроэнтерологу, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Ирина Смирнова в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Изжога - это часто симптом язвенной болезни. А есть и просто продукты, которые вызывают изжогу, заброс кислоты. Только не пейте соду сами. Не занимайтесь самолечением», - призвала псковичей Ирина Смирнова.

При отравлении специалист рекомендовала пить больше воды. «Затем, когда станет полегче, можно сварить кашу на воде, затем картошку, а потом уже и куриный бульон с подсушенным хлебом. Вообще любой хлеб лучше подсушивать, например в тостере», - добавила специалист.

Она также рассказала об осложнениях, с которыми приходится сталкиваться пациентам, перенёсшим коронавирус. «После коронавируса к нам приходят люди с постковидным синдромом в виде осложнений на печень, кишечник. У кого-то это связано с приемом лекарств, у некоторых с вакцинацией от ковида», - уточнила врач.

По её словам, практически все антибиотики влияют на флору и вызывают дисбаланс в кишечнике. «А вот если вместе с антибиотиками пить пробиотики, лучше в жидком виде, не в сухом, то вред можно компенсировать. Ну и кефир на ночь – тоже отличное средство», - заключила гастроэнтеролог.

 

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