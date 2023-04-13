Названы новые медиаперсоны в мартовском рейтинге «Псковской правды»

17:16, 13 апреля 2023, ПАИ

Два новых спикера попали в медиарейтинг в марте. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

Так, руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь заняла 28-е место, её медиаиндекс составил 502. Должность главы УФАС по Псковской области она заняла 1 ноября 2022 года.

Помимо неё, в топ-30 впервые вошел секретарь обкома КПРФ, член фракции компартии в региональном парламенте Дмитрий Михайлов. Он занял 26-е место, его медиаиндекс 513. В марте его регулярно упоминали в СМИ в контексте грядущих выборов и празднования 30-летия воссоздания компартии в РФ.