Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы новые медиаперсоны в мартовском рейтинге «Псковской правды»

Два новых спикера попали в медиарейтинг в марте. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

Так, руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь заняла 28-е место, её медиаиндекс составил 502. Должность главы УФАС по Псковской области она заняла 1 ноября 2022 года.

Помимо неё, в топ-30 впервые вошел секретарь обкома КПРФ, член фракции компартии в региональном парламенте Дмитрий Михайлов. Он занял 26-е место, его медиаиндекс 513. В марте его регулярно упоминали в СМИ в контексте грядущих выборов и празднования 30-летия воссоздания компартии в РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

ВИДЕОФАКТ Боевой глухарь: нападение на полицию Эстонии
13 апреля 2023

Елена Бибикова рассказала об увеличении пенсии за советский стаж
13 апреля 2023

Пыталовская библиотека познакомила пыталовских школьников с темой космоса
13 апреля 2023

Замдиректора филиала ООО «Экопром» провела встречу с председателями садоводств Псковской области

13 апреля 2023

Стали известны финалисты областного этапа конкурса «Учитель года России – 2023»
13 апреля 2023

Заморозки прогнозируют синоптики на Северо-Западе России
13 апреля 2023

Псковские волонтеры борются с подростковым курением
13 апреля 2023

Победителей конкурса «Профессионалы» наградили в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...