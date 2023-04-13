Изборский музей презентовали на ярмарке в Минске

17:28, 13 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника «Изборск» принимают участие в XXV Международной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых-2023», которая открылась в Минске 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Екатерина Иванова рассказала посетителям и профессионалам турбизнеса Республики Беларусь об объектах музея-заповедника «Изборск» и экспозициях, которые можно посетить во время путешествия. Отдельное внимание она уделила интерактивным программам, подготовленным сотрудниками музея специально для школьников.

Мероприятие организовано национальным выставочным центром «БелЭкспо» совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси, Национальным агентством по туризму Беларуси при поддержке профильных объединений. Выставочный стенд Псковской области организован комитетом по туризму Псковской области.

В этом году ярмарка объединяет более 300 участников туристической индустрии и представляет собой активную деловую площадку для регионов, стран и туристических компаний из разных стран: России, Узбекистана, Кубы, Болгарии, Грузии, Пакистана и Венесуэлы.