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Общество

«Псковская правда» перечислила вернувшихся в медиарейтинг спикеров

Три известные в Псковской области персоны вернулись в медиарейтинг «Псковской правды» за март. Издание составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

В мартовский топ попал депутат областного Собрания, лидер Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский. Он занял 19-е место, его медиаиндекс 654.

Перед проведением губернаторских выборов депутат заметно активизировался в публичном пространстве. В том числе он стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». Андрей Маковский впервые попал в топ-30 деятелей за 2023 год. В 2022 году он оказывался в нем трижды, последний раз – в сентябре.

Также улучшение позиций и возвращение в рейтинг продемонстрировал начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников. Он занял 11-е место с медиаиндексом 882. В марте Алексей Овсянников выступил перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов с отчетом о работе ведомства в 2022 году.

Помимо этого, во второй раз за историю медиарейтинга (предыдущий был в ноябре 2022 года) в него попала депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального центра добровольчества Алеся Михачева. Она заняла 23-е место, её медиаиндекс – 547.

Рост цитируемости и упоминаемости Алеся Михачева получила благодаря кураторству акций в поддержку псковских малоимущих семей и участников специальной военной операции.

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