Стали известны финалисты областного этапа конкурса «Учитель года России – 2023»

18:00, 13 апреля 2023, ПАИ

Стали известны пять финалистов областного этапа конкурса «Учитель года России – 2023», которые прошли на заключительный этап конкурса. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В финал вышли учитель географии и биологии Юлия Зайцева из инженерно-экономического лицея в Пскове, учитель истории и английского языка Индрей Иванов из порховской школы № 1, учитель физической культуры Александр Калина из Пустошкинского центра образования, учитель истории Иван Марченко из лицея № 4 «Многопрофильный» в Пскове, учитель иностранного языка Павел Шадрин из школы № 11 в Пскове.